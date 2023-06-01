Milli Tekvandocular Hakan Reçber ve Nafia Kuş Dünya Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Milli tekvandocu Hakan Reçber ve Nafia Kuş, Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystall Holl'de düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde, erkekler 63, kadınlar +73 kilo müsabakaları yapıldı. Şampiyonda Türkiye'yi temsil eden, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve kadınlarda +73 kiloda Nafia Kuş madalya için mücadele etti.

Hakan Reçber ve Nafia Kuş'tan çifte altın madalya

Erkekler 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, Lübnan'dan Ralph Honeine'yi ve İtalya'dan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin'den Yushuai Liang'ı da mağlup etmeyi başaran Reçber, yarı finalde Meksika'dan Carlos Navarro'nu 2-0 ile geçerek finale yükseldi. Finalde Tayland'dan Banlung Tubtimdang ile karşı karşıya gelen Reçber, rakibini 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 63 kiloda mücadele eden Nafia Kuş ise, Yunanistan'dan Paraskevi Ntemogianni'yi, Avustralya'dan Reba Stewart'ı ve çeyrek finalde de Kolombiya'dan Gloria Mosquera'nı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio ile karşılaşan Kuş, rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. Kuş finalde, Özbekistan'dan Svetlana Osipova'nı da 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu karşılaşacak.

Türkiye, dördüncü günün sonunda toplamda 3 altın ve 1 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonanın beşinci gününde 2 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

Hakan Reçber: "En iyisi olmak istiyorum"

Dünya şampiyonluğunun kendisi için için çok büyük bir gurur olduğunu belirten Hakan Reçber, "İlk büyükler dünya şampiyonluğum. Daha önce katıldım ama olmadı. Şu an altın madalya aldım. Çok mutluyum. Babama çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hocamdır. Kendisi beni buralara kadar getirdi. En büyük emek onun. Aynı zamanda Servet Hocamıza, Ali Hocamıza, Metin Başkanımıza ve Gençlik Spor Bakanlığımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Çok mutluyum. Tek bir hedefim yok. Olimpiyat şampiyonluğum yok. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Bir sporcunun zirvesi ama spor yaptığım sürece en iyisi olmak istiyorum her zaman. Bu madalyanın benim için bir tarif yok. Yani inanılmaz bir duygu. İnsan o kadar emeğinin, alın terinin karşılığını alınca çok daha iyi hissediyor kendini. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

Nafia Kuş: "Gelecek yıl da olimpiyatlarda altın madalya kazanarak muhteşem üçlüyü tamamlamak istiyorum"

Azerbaycan'a altın madalya kazandığı için çok mutluyu ve gururlu olduğunu vurgulayan Nafia Kuş, "Hepsinin desteğini ayrı ayrı hissettim. Arkamdaki büyük güç diyebilirim. Zaten yıllardır bu anın hayalini kuruyorum. Koleksiyonumun eksik parçalarını birer birer tamamlamaya çalışıyorum. 2018'de Avrupa şampiyonu olmuştum büyüklerde. Şimdi de Dünya şampiyonu oldum. Gelecek yılda olimpiyatlarda altın madalya kazanarak muhteşem üçlüyü tamamlamak istiyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Gençlik Spor Bakanlığına, federasyonumuza, federasyon başkanımıza, teknik direktörümüz ve teknik ekibe, kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, antrenörüm abim Ali Özen'e, o da arkadaşım Hatice Kübra İlgin ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Dualarıyla beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki daha güzel başarılar kazanacağım. Söylediğim gibi koleksiyonun eksik parçası sadece olimpiyat şampiyonluğu kaldı. Onu da gelecek yıl kazanacağım" diye konuştu.

Metin Şahin: "Allah'ın izniyle 2024'e bu sporcularımız buradaki başarının aynısını tekrarlayacak"

Azerbaycan halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "İki devlet, bir millet. Burada sporcularımız hiç yalnız bırakmadılar. İnanılmaz mutlu olduk ve 140 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda bugün üçüncü altın madalya ulaştık. Bütün ülke içinde en fazla altın madalya alan ülke. Bir tarih yazıyoruz, ilk defa tarihimizde üç altın madalya ulaştık. Bunların hali daha önceden debriyaj sesi belliydi, gelecekti. Başta Kadın Milli Takım Teknik Direktörümüz Ali Şahin'e, Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Servet Tazegül'e, sporcularımıza ve onları yetiştiren ailelerine, kulüplerine, hepsine, herkese buradan emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ama önemli bir şey var. Türkiye girdiği 7 olimpiyatta da madalyasız dönmemiştir. Ama 2024'e bu hazırlıkla daha iyi gidiyor, daha dirençli gidiyor. Göreceğiz ki Allah'ın izniyle 2024'e bu sporcularımız buradaki başarının aynısını tekrarlayacak. Ülkemize altın madalya kazandırıp İstiklal Marşı'nı çaldıracak. Biz bu çalışmalarımızda bize her zaman en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da buradan bir teşekkür ediyoruz. Bugün 750 bine ulaşan bir sporcu sayımız var. Her türlü desteği kendisinden aldık. Bugünkü başarılar o günden bugüne yapılan desteklerledir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başarılarımız devam edecek. Türkiye bizi izlemeye devam etsin Allah'ın izniyle diyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023