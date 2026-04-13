Haberler

Milli tekvandoculardan Özbekistan'da 2 madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Tekvando Takımı, Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Cansu Şeyhoğlu gümüş, Abdurrahman Yılmaz Kılıç ise bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'teki organizasyonda Cansu Şeyhoğlu, kadınlar 59 kilo finalinde Çinli rakibi Kunyue Ren'e yenildi ve gümüş madalya elde etti.

Erkekler 55 kilo yarı final mücadelesinde Abdurrahman Yılmaz Kılıç, bugün Polonyalı Antoni Sokolowski'ye mağlup olarak bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, "İlk gün kazandığımız gümüş madalyanın yanına bugün bir de bronz madalya ekliyoruz. Dünyanın en iyi genç sporcuları burada mücadele ediyor. Biz de ülkemize madalya getirmeye devam ediyoruz. Kalan günlerde de bu istikrarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 17 Nisan Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

