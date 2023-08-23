Milli Tekvandocular 4 Önemli Organizasyonda Mücadele Edecek

Milli tekvandocular, 10 günlük süre zarfında 4 önemli organizasyonda mücadele edecek. Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası, Dünya Yıldızlar Taekvando Şampiyonası, Para Tekvando Grand Prix ve Taekwondo Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek olan sporcuların maç programı ve kadroları açıklandı.

Milli tekvandocular, 10 günlük süre zarfında 4 önemli organizasyonda mücadele edecek.

Milli tekvandocuları, 24 Ağustos-3 Eylül arasında yoğun bir müsabaka trafiği bekliyor. 10 gün içerisinde iki şampiyona ve iki grand prix müsabakası heyecanı yaşanacak. İlk olarak Estonya'nın başkenti Tallinn'de 24-26 Ağustos tarihleri arasında Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası yapılacak ve burada Türkiye'yi 10'ar kız ve erkek olmak üzere 20 sporcu temsil edecek. 28-31 Ağustos tarihleri arasında ise Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Dünya Yıldızlar Taekvando Şampiyonası yapılacak. Bu şampiyonada da Türkiye adına 10'ar kız ve erkek olmak üzere 20 sporcu mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları yolunda ise grand prix heyecanı yaşanacak. Paris 2024 yolunda kota puanı verecek iki organizasyonda ilk olarak 30 Ağustos'ta Para Tekvando Grand Prix yapılacak ve 5 erkek, 4 kadın olmak üzere 9 sporcu madalya arayacak. Yoğun takvimin son faaliyeti ise 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Tekvando Grand Prix olacak, 6 kadın ve 5 erkek olmak üzere 11 sporcu, olimpiyat oyunlarının yapılacağı Paris'te kota puanı için mücadele verecek.

Milli takımların maç programı ve sporcu kadroları şu şekilde:

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası

24-26 Ağustos, Estonya / Tallinn

Kızlar: Ayşe Orhan (42 kg), Hayrunnisa Gürbüz (44 kg), Mülkiye Ece Ulusoy (46 kg), Elif Sude Akgül (49 kg), Rüya Diler (52 kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kg), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kg), Beyza Karabulut (63 kg), Rümeysa Mercimek (68 kg), Elifnaz Köseoğlu (+68 kg)

Erkekler: Berke Erbulut (45 kg), Kaan Yelaldı (48 kg), Emre Talha Evin (51 kg), Cüneyt Gökalp (55 kg), Yusuf Badem (59 kg), Hamza Osman Aydoğan (63 kg), Eren Özdemir (68 kg), İdris Altay Sülü (73 kg), Uğur Dekli (78 kg), Rüzgar Yalçın (+78 kg)

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası

28-31 Ağustos, Bosna Hersek / Saraybosna

Kızlar: Ebru Sevilay Abut (144 cm), Irmak Geniş (148 cm), Nisanur Akay (152 cm), Fatma Sakabaşı (156 cm), Selvi Naz Küçükcankurtaran (160 cm), Elvin Kavak (164 cm), Nehir Tekin (168 cm), Aslı Cemre Ceylan (172 cm), Zeynep Nil Menekşe (176 cm), Kıymet Selvi Özdağ (+176 cm)

Erkekler: Utku Kap (148 cm), Mustafa Çelik (152 cm), Yunus Ali Körpe (156 cm), Mahmut İnan (160cm), Uğur Han Yılmaz (164 cm), Ahmet Akkuş (168 cm), Mustafa Atlı (172 cm), Mustafa Taşdelen (176cm), Deniz Can Erman (180 cm), Yusuf Efe Mızrak (+180 cm)

Para Tekvando Grand Prix

30 Ağustos, Fransa / Paris

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kg), Meryem Betül Çavdar (52 kg), Gamze Gürdal (57 kg), Seçil Er (65 kg)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kg), Mahmut Bozteke (63 kg), Fatih Çelik (70 kg), Oktay Atalay (80 kg), Mehmet Sami Saraç (+80 kg)

Taekwondo Grand Prix

1-3 Eylül, Fransa / Paris

Kadınlar: Merve Dinçel (49 kg), Rukiye Yıldırım (49 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İkra Kayır (67 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kg), Nafia Kuş (+67 kg)

Erkekler: Görkem Polat (58 kg), Muhammed Emin Yıldız (80 kg), Hüseyin Kartal (80 kg), Enbiya Taha Biçer (+80kg), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kg) - İSTANBUL