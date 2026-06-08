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Denizlili sporcu Almanya'dan gümüş madalya ile döndü

Denizlili sporcu Almanya'dan gümüş madalya ile döndü
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Milli sporcu Zehra Orhan, Almanya'da düzenlenen Dünya Başkanlık Kupası'nda 65 kg'da gümüş madalya kazanarak olimpiyat yolunda 18 puan elde etti.

Taekwondo Milli Sporcumuz Zehra Orhan, Almanya'da yapılan Dünya Başkanlık Kupasında (President's Cup) tatamiye çıktı. 65 kg.da yarışan sporcumuz turnuvayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Sporcumuz Olimpiyat yolunda kota için altın değerinde 18 puan kazandı.

Türk Sporunun uluslararası alandaki yükselen değerlerinden Denizlili Milli Sporcu Zehra Orhan, Almanya'nın Nürnberg kentinde 06-07 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası President's Cup (Başkanlık Kupası) müsabakalarında ülkemizi temsil etti. K 44 kategorisinde 65 kg'da tatamiye çıkan Milli Sporcu Zehra Orhan, yarışmaları ikinci olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcumuz Olimpiyat yolunda kota için altın değerinde olan 18 puan kazandı. Milli Takım Antrenörü Alper Karbuz, başarıya ulaşmak için çok çalıştıklarını, uluslararası yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Hedefleri büyüttüklerini söyleyen Karbuz, çok daha büyük başarılara ulaşmak için aynı azim ve inançla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Taekwondo branşında Denizli'yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden Milli Sporcu Zehra Orhan'ı ve Milli Takım Antrenörü Alper Karbuz'u, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan arayarak kutladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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