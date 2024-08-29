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Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar K44 52 kiloda 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı. Rakibini 6-3 yenen 2 numaralı seribaşı Meryem Betül, bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Türkiye de oyunlardaki ilk madalyasını aldı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.

Baştan sona üstün olan Meryem Betül, rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı. Milli sporcunun bu başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası oldu.

Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'de de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı. Kariyerinin ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan milli sporcu, başarısını tatamite Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı takip ederek, milli sporcuya destek oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Meryem Betül Türkiye Paris Spor Spor Haberler

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