Milli takımda sakatlanan Osimhen ilk kez konuştu

Süper Lig devi Galatasaray'ın rekor bonservisle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, milli takım maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız golcü, yaşadığı sakatlıkla ilgili ilk kez konuştu.

İSTANBUL'A GELDİ

Osimhen, milli takımıyla çıktığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu hemen İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerine başladı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Nijerya basınından ThisDay'e konuşan Osimhen sakatlığı ile alakalı olarak, "Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim" dedi.