Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı