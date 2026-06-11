Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.
TFF, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın ABD'deki milli takım kampından ayrılacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı