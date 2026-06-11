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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.

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TFF, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın ABD'deki milli takım kampından ayrılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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