Milli takım kampına damga vuran görüntü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

FENERBAHÇELİLER BİR ARADA KOŞTU

Kampa damga vuran an ise yeni Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüleri oldu. Son dönemde sarı-lacivertli takıma transferi ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken milli oyuncunun, kampta Fenerbahçeli futbolcuların arasında koştuğu anlar gündem oldu.

YUNUS VE ABDÜLKERİM İLE TAKİPLEŞMİYOR

Kerem, Galatasaray'dan eski takım arkadaşları olan Abdülkerim ve Yunus ile sosyal medyadan takipleşmezken, Barış Alper ve Kaan ile takipleşmeye devam ediyor.