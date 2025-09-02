Haberler

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Milli takım kampına damga vuran görüntü
Haber Videosu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kampa damga vuran an ise yeni Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçeli futbolcuların arasında koştuğu anlar oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

FENERBAHÇELİLER BİR ARADA KOŞTU

Kampa damga vuran an ise yeni Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüleri oldu. Son dönemde sarı-lacivertli takıma transferi ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken milli oyuncunun, kampta Fenerbahçeli futbolcuların arasında koştuğu anlar gündem oldu.

YUNUS VE ABDÜLKERİM İLE TAKİPLEŞMİYOR

Kerem, Galatasaray'dan eski takım arkadaşları olan Abdülkerim ve Yunus ile sosyal medyadan takipleşmezken, Barış Alper ve Kaan ile takipleşmeye devam ediyor.

500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Kerem Galatasaray da 3 alıyordu da Fenere 1'e gitmiş gibi davranmayın bu kadar olağanüstü maaşa fenerli de olunur ambarsporlu da.. Ayrıca baskı da yok Çiftlik

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz :

Kerem bulunduğu heryerde kaos yaratır. Ben olsam milli takıma almam.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
