Türkiye-Kuzey Makedonya maçından notlar

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova maçına göre kadroda 9 değişiklik yaparken, Çağlar Söyüncü kaptan olarak sahaya çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesine göre kadroda 9 değişiklik yaptı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kalede Altay Bayındır'a şans veren Montella, savunma dörtlüsünü ise Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'dan kurdu.

Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'a forma veren İtalyan teknik adam, Deniz Gül'ü ise tek forvet olarak sahaya sürdü.

Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü bu maçta da ilk 11'de oynattı.

Kosova karşısında oynayan isimlerden Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler mücadeleye yedek başlarken, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ise maç kadrosunda yer almadı.

9 isim kadroda yok

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.

Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.

Çağlar Söyüncü kaptan olarak çıktı

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Ay-yıldızlılar 1697 gün sonra Kadıköy'de

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.

Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
