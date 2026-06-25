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A Milli Futbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Carson Sports Park'ta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmada taktik ağırlıklıydı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Carson Sports Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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