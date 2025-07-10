Milli Sporculardan Romanya'da 3 Bronz Madalya

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Türkiye, Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandı. Işılsu Karvan ve Özgenas Yıldız, K2 500 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye'ye bu kategorideki ilk madalyayı getirdi.

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Işılsu Karvan ve Özgenas Yıldız, K2 500 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu ve Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa madalyasını getirdi.

Milli sporculardan Muhammet Sulak ve Hasan Saraç K2 1000 metre, Rahmi Karahan ise K1 500 metre kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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