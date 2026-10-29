Milli sporcular Portekiz'deki Triathle Dünya Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı

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Portekiz'de düzenlenen UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda bireysel yarışlar tamamlanırken milli sporcular, 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentinde yapılan organizasyonda 9 yaş altı kadınlarda Asya Saat altın, Derin Ece Dindar gümüş, Asya Esma Çeken bronz madalya elde etti.

Erkeklerde ise Kaan Deniz Atman altın, Barkın Adan gümüş madalyanın sahibi oldu.

11 yaş altı kadınlarda Tuğsem Tuncay bronz madalya kazanırken, 13 yaş altı kadınlarda Defne Güneş Dursun, 13 yaş altı erkeklerde Muhittin Karahan Koç ve 17 yaş altı erkeklerde Serhan Efe Ucarı gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA