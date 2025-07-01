Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda 8 Madalya Kazandı

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nın ilk gününde yarışan milli sporcular, 4'er altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Atletizm branşında mücadele eden isimlerden Abdullah İnan (cirit atma), Ali Topaloğlu (disk atma mozaik) ve Ramazan Ünlü (disk atma T21), Avrupa şampiyonu oldu.

Abdullah İnan (disk atma mozaik), Münevvere Yılmaz (cirit atma T21) ve Dilara Çevik (cirit atma mozaik) ise gümüş madalyayı boynuna taktı.

Masa tenisinde de Özgenur Kurşun ve Merve Peker'den oluşan kadın takımı, altın, Mehmet Yasin Bayraktar ve Salih Can Öztankal'dan oluşan erkek takımı ise gümüş madalya aldı.