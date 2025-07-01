Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda 8 Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular, ilk günde toplamda 4 altın ve 4 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nın ilk gününde yarışan milli sporcular, 4'er altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Atletizm branşında mücadele eden isimlerden Abdullah İnan (cirit atma), Ali Topaloğlu (disk atma mozaik) ve Ramazan Ünlü (disk atma T21), Avrupa şampiyonu oldu.

Abdullah İnan (disk atma mozaik), Münevvere Yılmaz (cirit atma T21) ve Dilara Çevik (cirit atma mozaik) ise gümüş madalyayı boynuna taktı.

Masa tenisinde de Özgenur Kurşun ve Merve Peker'den oluşan kadın takımı, altın, Mehmet Yasin Bayraktar ve Salih Can Öztankal'dan oluşan erkek takımı ise gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Alevlerle mücadele devam ediyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Yangınla boğuşan Hatay'dan kahreden görüntüler
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Konserde korku dolu anlar! Sahne arkasına kadar sızdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.