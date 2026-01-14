Milli Sporcu Zeynep Sönmez, Australian Open Elemelerinde Final Turuna Yükseldi

MİLLİ Sporcu Zeynep Sönmez, Australian Open elemelerinde final turuna yükseldi.

Senenin ilk Grand Slam turnuvasının ilk turunda Laura Samson'u yenerek ikinci tura yükselen milli sporcu elemelerin ikinci turunda Julia Riera ile karşılaştı. Sönmez, 1 saat 13 dakika süren mücadele sonunda Arjantinli tenisçiyi 6-3, 6-1 yenerek elemelerde adını final turuna yazdırdı.

Sönmez ilk servisini yüksek başarıyla kullanarak rakibine karşı kontrolü ele aldı ve basit hataları minimumda tuttu. İlk sette Sönmez, Riera'nın servis oyununa karşı agresif bir oyunla üstünlüğünü kurdu ve seti 6-3 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette momentumunu koruyan milli tenisçi, rakibine sadece 1 oyun şansı vererek 6-1'lik skorla maçı noktaladı. Sönmez, elemelerin final turunda Justina Mikulskyte-Anastasia Gasanova maçının galibi ile ana tabloya çıkma mücadelesi verecek.