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Milli Sporcu Şahika Ercümen, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Milli Sporcu Şahika Ercümen, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı
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Şahika Ercümen, Yunanistan'ın Kalamata kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dakika 27 saniyede 92 metreye dalarak yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Ercümen, yeterli antrenman yapamadığı ve sağlık sorunları yaşadığı halde bu başarıyı elde ettiğini belirtti.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'ın Kalamata kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dakika 27 saniyede 92 metreye dalarak yeni bir Türkiye rekoru kırdı.

Yunanistan Kalamata'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 140 sporcunun ve 40 ülkenin katılımıyla 2-12 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Dünya Şampiyonasının son gününde; Milli Takım ile Yunanistan da Türkiye'yi temsilen yarışan milli sporcu Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, çift palet kategorisinde 3 dakika 27 saniyede 92 metreye dalarak yeni bir Türkiye rekoru kırdı.

Bu sene sponsoru olmadığı için yeteri kadar antrenman yapamadığını dile getiren Ercümen, "İkinci Türkiye Rekoru geldi. Duygularım tarifsiz. Dalışımdan önce hava şartlarından dolayı dalışlar iptal edildi. Tekrar odaklanmak ve dalmak oldukça zordu fakat ülkemiz için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu sene sponsorum yoktu ve yeteri kadar antrenman yapamadım. Yarışma öncesi de sağlık sorunlarım vardı. 92 metre ciddi bir derece, bu şartlarda bu rekoru kırabildiğim için çok mutluyum. Ülkemize armağan olsun" diye konuştu.

40 ülkeden 140 sporcunun katıldığı Dünya Serbest Dalış Şampiyonası, bugün yapılacak madalya töreni ile son bulacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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