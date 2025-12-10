Haberler

Bakan Bak: Milli Sporcu Bursu ile sporcuların 'Okul mu–eğitim mi' ikilemi ortadan kalktı

Bakan Bak: Milli Sporcu Bursu ile sporcuların 'Okul mu–eğitim mi' ikilemi ortadan kalktı
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Milli Sporcu Öğrenim Bursu, 2019'dan bu yana toplam 1716 sporcunun eğitim hayatına kesintisiz devam etmesini sağladı. Burs programı, sporcuların okul ve spor ikilemini ortadan kaldırarak tam burslu eğitim imkanı sunuyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen Milli Sporcu Öğrenim Bursu'ndan bugüne kadar bin 716 sporcu yararlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milli Sporcu Bursu ile sporcuların hayatlarındaki en büyük problem olan, 'Okul mu, eğitim mi' ikilemini ortadan kaldırdık" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sporcuların yaşadığı 'Eğitim mi, spor mu?' ikilemini gidermek amacıyla 2019 Milli Sporcu Bursu programının başlatıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "2020 – 2021 öğretim yılında ilk etapta 26 vakıf üniversitesiyle başlayan uygulamayla spor kariyerinde başarıya ulaşan gençlerin tam burslu eğitim almalarının önü açıldı. Daha sonra Milli Sporcu Bursu uygulamasının kapsamı genişletilerek vakıf üniversite sayısı 74'e çıkarıldı. Olimpik ve Paralimpik branşlarda son 4 yıl içinde ilgili spor organizasyonlarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular, uygulanan program sayesinde eğitim hayatlarında güçlü bir güvenceye kavuştu. Bu sayede genç sporcular hem antrenmanlarını rahatlıkla yaparak şampiyonalara hazırlanırken hem de geleceklerine akademik bir temel oluşturabiliyor" denildi.

BURS KAPSAMI GENİŞLEDİ, DESTEK SAYISI ARTTI

Başlangıçta vakıf üniversitelerini kapsayan uygulamanın, daha sonra özel öğretim kurumlarıyla imzalanan ek protokollerle genişletildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Bugüne kadar; 2020-2021'de 76 sporcu, 2021-2022'de 67 sporcu, 2022-2023'de 104 sporcu, 2023-2024'te 89 sporcu, 2024-2025'te 80 sporcu, 2025-2026'da ise 52 sporcu tam burslu eğitim hakkı kazandı. Böylece vakıf üniversitelerinde eğitimine devam eden milli sporcu sayısı 468'e ulaştı. Programın kapsamının genişlemesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki sporcular da yüzde 100 burs imkanından faydalanmaya başladı. 2021-2022 döneminden bu yana toplam 1248 genç, özel öğretim kurumlarında tam burslu okuma hakkı elde etti. Genel toplamda ise Milli Sporcu Öğrenim Bursu sayesinde eğitim hayatına kesintisiz devam eden sporcu sayısı 1716'ya yükseldi" ifadeleri yer aldı.

BAKAN BAK: SPOR VE EĞİTİM BİRBİRİNİ DESTEKLEYEN İKİ TEMEL UNSURDUR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Sporcu Öğrenim Bursu uygulamasının Türk sporunun geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi. Eğitimde geri kalma endişesi, performans kaygısı, fiziksel yorgunluk ve akademik gerekliliklerin aynı anda yüklenmesinin sporcular için psikolojik baskı yarattığını belirten Bakan Bak, burs programıyla bu sorunun ortadan kalktığını vurguladı. Milli Sporcu Öğrenim Bursu ile gençlerin artık hem sahada hem okulda kendilerini daha güvende hissettiklerini kaydeden Bakan Bak, uygulamanın gençlere yalnızca maddi destek sağlamadığını; aynı zamanda onların akademik ve profesyonel gelişim süreçlerini güçlendiren bütüncül bir yapı sunduğunu ifade etti.

Spor ve eğitimin birbirini destekleyen temel unsurlar olduğunu belirten Bakan şöyle konuştu:

"Gençlerimiz spor yaparak disiplin, özgüven ve dayanıklılık kazanıyor. Spordaki başarı doğrudan eğitime yansıyor. Devrim niteliğindeki bu program, sporcuların kariyerlerini sürdürebilmeleri için büyük bir motivasyon. Milli sporcuların yalnızca sporcu kimliği değil, mesleki kimlik kazanma süreçlerini de destekleyen çok yönlü bir sistem oluşturduk. Türk sporunun her geçen gün artan başarısının temelini; güçlü tesis altyapısı, erişilebilirlik, antrenör ve sporcu eğitimi, güçlü bir koordinasyon oluşturuyor. Milli Sporcu Eğitim Bursu Programının hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak sporcularımızın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek, yollarını açma gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz."

title