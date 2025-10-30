Milli Sporcu Mehmet Kani Polat, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Milli sporcu Mehmet Kani Polat, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Sporcu Komitesi Başkanlığı görevine seçildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, mili sporcunun Çin'de devam eden 2025 Dünya Şampiyonası boyunca devam eden oylama sonucunda seçildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Mehmet Kani Polat'ı ilk olarak federasyon başkanımız Bahri Tanrıkulu kutladı. Bu önemli göreve seçilen milli sporcumuzu kutluyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.