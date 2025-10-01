Haberler

Milli Sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda Bronz Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Mehmet Emin Eğilmez, erkekler 800 metre T20 kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Ayrıca Muhammet Atıcı, gülle atma F20 kategorisinde dördüncü oldu.

Milli sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Mehmet Emin Eğilmez, erkekler 800 metre T20 kategorisinde koştu.

Mehmet Emin, 1.54.34'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak podyumun son basamağında yer aldı.

Öte yandan Muhammet Atıcı da erkekler gülle atma F20 kategorisinde dördüncü oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.