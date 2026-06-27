Milli sualtı sporcusu Kaan Efe Kaya dünya ikincisi oldu

Milli sualtı sporcusu Kaan Efe Kaya, Güney Kore'de düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Havuz Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Güney Kore'nin Incheon kentindeki organizasyonda Kaan Efe Kaya, erkekler 400 metre çift palet finalinde mücadele etti.

Kaan Efe, finalde 3 dakika 29.06 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, "Federasyonumuz, birçok branşta ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında gururla temsil etmeye devam etmektedir. Güney Kore'deki Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımımız, ülkemizin gururu oldu. Dünya ikinciliği başarımız, yine bu ay gençlerde 3 Avrupa ikinciliği ve 2 Avrupa üçüncülüğü madalyaları elde etmemiz bir tesadüf değil. Sporcularımızın dünya şampiyonluğunda final derecelerine ulaşmaları için elimizden gelen her türlü çabayı adım adım ortaya koyuyoruz. Bu madalyaları şampiyonluklara dönüştüreceğimize inancım tamdır. Dünya ikincisi olan, finallerde yüzen sporcularımız başta olmak üzere tüm millilerimize ve antrenörlerimize camiamız adına teşekkür eder, onları gönülden kutlarız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlığımızın tüm çalışanlarına, camiamıza her zaman destek oldukları için ayrıca teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.