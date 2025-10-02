Milli Sporcu Erkan Balk'tan Şampiyonluk Ziyareti

2025 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde şampiyon olan milli sporcu Erkan Balk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'a ziyarette bulundu.

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 24-27 Eylül tarihleri arasında 2025 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri gerçekleştirildi. Şampiyonaya 8 spor kulübü, 21 sporcu ve Eskişehir'den milli sporcu Erkan Balk katılım sağladı. İki gün süren dalışların ardından şampiyon olduğu açıklanan Balk, geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'a ziyaret gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, "Milli sporcumuz Erkan Balk, 2-12 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandıracak. Milli sporcumuza İspanya'da başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR