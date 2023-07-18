Milli Sporcu Elif Berfin Altun Türkiye Rekoru Kırdı

Milli sporcu Elif Berfin Altun, Güney Kore'de düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı. Altun, 627,5 puanla gençlerde Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Milli sporcu Elif Berfin Altun, Güney Kore'de düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Cuma günü Changwon kentinde başlayan şampiyonada 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Elif Berfin Altun, 627,5 puanla gençlerde Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Genç sporcu, bu derecesiyle organizasyonda 26'ncı sırada yer aldı.

Milli sporcu Hatice Yel 624 puanla 48'inci olurken, Şule Nur Tekeli ise 620 puanla mücadeleyi 69'uncu sırada tamamladı.

Skeet genç erkekler kategorisinde yarışan milli sporculardan Muhammed Seyhun Kaya 113 puanla 17'nci, İbrahim Akgürcü 113 puanla 21'inci, Ahmet Baran ise 105 puanla 33'üncü oldu.

Şampiyona 25 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.