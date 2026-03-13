Kayseri'de milli sporcunun öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan sürücüye hapis cezası

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargılanan otomobil sürücüsü, 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ramazan Ö. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ramazan Ö. de yaşanan olaydan dolayı üzüntü yaşadığını belirterek, "Vicdanen rahatsızım, pişmanım. Böyle olmasını istemezdim." dedi.

Mütalaaya ilişkin söz alan sanık avukatı ise olaydan dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, sanığın üzerine atılı suçu kasten işlemediğini savundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası vererek, ehliyetine 9 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te Ramazan Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ramazan Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

Ramazan Ö. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanık ilk celsede tahliye edilmişti.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.