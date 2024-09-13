Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Yelken Rekor Denemesi İçin Yelken Açtı

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü yelkencileri, Türkiye turu yelken rekor denemesi için yelken açtı.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımının yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) organizasyonuyla Türkiye turu rekor denemesi için Hopa Limanı'nda bekleyen yelkenli teknelerinde hazırlıklarını tamamlayan 8 kişilik takım, federasyon temsilcinin tekne motorunu mühürlemesinin ardından Hopa Limanı'ndan "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı.

Konuyla ilgili Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Boran Durgun yaptığı açıklamada, "Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye turu rekorunun 13 Eylül 2024 tarihinde Hopa limanından startı ile 23 Eylül 2024 tarihinde Hatay İskenderun limanında sonlandırılması planlanan TSK'nın yelkencilerinden oluşan 9 kişilik ekip ile Deniz Harp Okulu civarında yelkenli teknesiyle rekoru yenilemek için yola çıkacak. TYF Açık Deniz Projesi ile açık deniz yelkenciliğine teşvik etmek, açık denizde güvenlik ve performans çalışmalarını sağlamak, ülkemizin deniz kıyı sahasını tanımak, tanıtmak ve sahiplenmek, altyapı çalışmaları ile yelken sporu, deniz ve çevre bilincini yeni kuşaklara aktarmak hedeflenmektedir. Hopa Limanı ve İskenderun Limanı arasındaki bin 500 deniz millik mesafeyi dışarıdan yardım almadan durmaksızın sadece rüzgar gücü ile rekor denemesi yapacak. Türkiye turu rekoruna Artvin'in Hopa Limanı'nda start verecek olup, Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz geçilerek İskenderun Limanın da son bulacak" ifadelerini kullandı. - ARTVİN