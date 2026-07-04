Haberler

Milli pentatloncular 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için İspanya'ya gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli pentatloncular, 6-11 Temmuz'da İspanya'da düzenlenecek UIPM 17 Yaş Altı Avrupa Pentatlon Şampiyonası'nda yarışacak. Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Milli pentatloncular, 6-11 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek UIPM 17 Yaş Altı Avrupa Pentatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde yapılacak organizasyonda kadınlar ve erkeklerde toplam 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım kadrosunda Mehmet Doruk Özkan, Seyit Ahmet Kül, Serhan Efe Ucarı, Tulya Kesebir, Tuana Özgür, Elif Ecem Öztürk ve Elif Duman yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı

Lüks yolcu gemisinde salgın alarmı! Yüzlerce kişi karantinada

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı