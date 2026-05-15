Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan final başarısı

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Bulgaristan'daki UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 2'nci Etap yarı finalini 1. sırada tamamlayarak 17 Mayıs 2026'daki finale kaldı.

MİLLİ sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 2'nci Etap, A Grubu yarı final müsabakalarını 1'inci sırada tamamlayarak 17 Mayıs 2026 tarihindeki final etabında yarışma hakkı elde etti.

UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 2'nci Etap kapsamında Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, başarılı performansıyla elemeler ve yarı final etaplarını geçerek finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, "Türk modern pentatlonu, olimpiyat hedefiyle her gün daha da ileriye gidiyor. İlke, Türk sporunun gurur kaynaklarından birisi. Bulgaristan'da da bayrağımızı en iyi şekilde temsil ediyor. Finalde de başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya ve Genel Müdürümüz, TMOK Başkanımız Sayın Veli Ozan Çakır olmak üzere bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
