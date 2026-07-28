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Milli pentatlet Tulya Kesebir'den gümüş madalya

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Milli pentatlet Tulya Kesebir, Litvanya'da düzenlenen 2026 UIPM Dünya 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli pentatlet Tulya Kesebir, Litvanya'da düzenlenen 2026 UIPM Dünya 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Kaunas kentindeki organizasyonda kadınlar kategorisinde 27 ülkeden 76 sporcu mücadele etti.

Finalde 1461 puanla ikinci sırayı alan Tulya Kesebir, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar finalinde yarışan diğer milli sporcu Tuana Özgür ise organizasyonu 25. tamamladı.

Kaynak: AA
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