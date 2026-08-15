İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan Tarihi Avrupa Şampiyonluğu

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, "Tüm dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu olimpiyat oyunlarının en büyük madalya hedeflerinden ve adaylarından biri olduğumuzu kanıtlamış ve göstermiş olduk. Ne yaparlarsa yapsınlar ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar buradayız. Çok çalışmaya devam ediyoruz ve sonuç bizim elimizde" dedi.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Serhat Aydın ile basın toplantısı düzenledi.

Serhat Aydın: "2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Los Angeles'a gitmek en büyük hedefimiz olacak"

Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Serhat Aydın, 3-9 Ağustos tarihinde Türkiye'de ilk defa Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nın düzenlendiğini kaydederek, "Kadınlar kategorisinde İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlon tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler kategorisinde de 2 sporcumuz tarihimizde ilk kez finallere çıkma başarısı gösterdi. Kıvanç Taşyaran Avrupa 8'incisi oldu. Buğra Önal da Avrupa 17'ncisi oldu. Bizim için Avrupa Büyükler Şampiyonası gerçekten güzel geçti. Hem organizasyon kapasitesi anlamında hem de sporsal başarı anlamında ilkleri yaşadığımız bir müsabaka oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de 2026 yılında İstanbul'da yapmış olduğumuz Avrupa Büyükler Şampiyonası'nı, 2027 yılında yapacağımız Avrupa Oyunlarının bir provası niteliği taşıdı. Avrupa Oyunları'nda da bir kadın bir erkek potamızı alıp 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Los Angeles'a gitmek en büyük hedefimiz olacak" diye konuştu.

İlke Özyüksel Mihrioğlu: "Ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar buradayız"

Bu başarının hep hayalini kurduğunu aktaran Avrupa şampiyonu milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu ise, "20 yılı aşkın süredir sporun içindeyim. 20 yıldır da modern pentatlon yapıyorum. İlk dünya şampiyonluğumu 9 yaşında 20 yıl önce almıştım. İlk büyükler Avrupa şampiyonluğumu da bu sene aldım çok şükür. Hep hayalini kuruyordum ama bu kadar güzel olabileceğini gerçekten seyircimin önünde kendi ülkemde sevdiklerimle birlikte kutlayabileceğimi, başarabileceğimi düşünmemiştim. Gerçekten hayallerimin çok ötesinde oldu. İstanbul benim için çok özel olarak kalmaya devam edecek ama yarışmalarımız ve hedeflerimiz devam ediyor. Önümüzde bir dünya şampiyonası var ve hedefimiz gelecek sene yapılacak Avrupa şampiyonasında ve ardından da Los Angeles olacak. Bu sadece bir basamaktı ama çok güzel bir basamaktı. Çok güçlü bir basamaktı. Tüm dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu olimpiyat oyunlarının en büyük madalya hedeflerinden ve adaylarından biri olduğumuzu kanıtlamış ve göstermiş olduk. Ne yaparlarsa yapsınlar ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar buradayız. Çok çalışmaya devam ediyoruz ve sonuç bizim elimizde. Çok mutluyuz, bu başarıyı yakaladığımız için. Gençlerde yıldızlarda çok şampiyonluklarım vardı. Dünya rekorlarım vardı ama büyükler kategorisi gerçekten çok başkaydı. Avrupa madalyalarım da vardı büyüklerde ama şampiyonluk gerçekten çok başka bir şey. Finish ipini göğüslemek çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"Sadece madalya olarak değil organizasyon ülkesi de olduğumuzu zaten kanıtlamış olduk"

Kazanma alışkanlığıyla devam etmeyi umduğunu söyleyen Mihrioğlu, "Bu sene ilk defa Avrupa şampiyonluğunun dışında dünya kupasında da şampiyon oldum. Onun arkasından böyle bir istikrarlı başarı gelmesi bana çok güven verdi açıkçası. Şu an dünya şampiyonası var orada da hepimiz kürsüde de yer almak. Elimizden geleni yapıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. İnanılmaz bir organizasyon yaptık aynı zamanda. Ben 20 yıldır bir sürü organizasyona katıldım. Sayısız dünya şampiyonası, 3 tane olimpiyat ama gerçekten İstanbul'da yaptığımız organizasyon olimpiyat değerinde bir yarışmaydı. Saha, bütün organizasyon ilerleyişi, gelişinden gidişine, yemeğinden başlangıç saatlerine kadar çok muazzamdı. Çok güzeldi her şey. Çok teşekkür ediyoruz herkese emeği olan. Dilerim Avrupa Oyunları da bu kalitede hatta daha da iyi olacak. Aynı zamanda dünyaya da ne kadar iyi organizasyon yaptığımızı sadece madalya olarak değil organizasyon ülkesi de olduğumuzu zaten kanıtlamış olduk" şeklinde konuştu.

Modern Pentatlon Olimpik Takım Antrenörü Harun Mihrioğlu ise dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inandığını vurgulayarak, "Bu şekilde çalışıyoruz. Bizi destekleyen federasyonumuza, başkanımıza ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tesise, İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun ismi verilecek

Ayrıca Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Serhat Aydın, toplantının yapıldığı tesise Bakanlık görüşmeleri sonrası İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun isminin verileceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı