İlke Özyüksel'den Tarihi Avrupa Şampiyonluğu
İstanbul’da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası’nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde altın madalya kazandı.
İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde altın madalya kazandı.
2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenleniyor. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde altın madalya kazanma başarısı göstererek modern pentatlonda Avrupa Şampiyonluğu elde eden ilk Türk sporcu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı