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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'daki UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale kalarak başarıya imza attı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılana açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu İlke Özyüksel, finale kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'yi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiğini aktaran İlke, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ve buralara kadar gelerek yanımda olan Federasyon Başkanımız Sayın Serhat Aydın'a, teknik ekibime ve dualarıyla destek olan tüm halkımıza teşekkür ederim. İnşallah finalde de ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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