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Eren Kıvanç Taşyaran, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finalde

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Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası Final Etabı'nda milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, 1559 puanla grubunu 7. sırada tamamlayarak finale yükseldi. Kadınlarda İlke Özyüksel Mihrioğlu da daha önce finale çıkmıştı.

Milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası Final Etabı'nda finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda Eren Kıvanç Taşyaran, 1559 puanla grubunu 7. sırada tamamladı ve erkekler finalinde yarışma hakkı kazandı.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Buğra Ünal ise grubunda 1501 puanla 14. sırada yer aldı.

Kadınlar yarı finalinde grubunu 9. sırada tamamlayan İlke Özyüksel Mihrioğlu da dün finale yükselmeyi başarmıştı.

Dünya Kupası Final Etabı, yarın kadınlar ve erkekler finalleriyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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