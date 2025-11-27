Haberler

Milli Paralimpik Komitesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Milli Paralimpik Komitesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin 17. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Mevcut başkan Murat Aksu, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi ve 2024-2028 Stratejik Planı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

TÜRKİYE Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) 17'nci Olağan Genel Kurulu, üyelerinin katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda, geçtiğimiz döneme ilişkin faaliyetler üyelerle paylaşılırken, paralimpik hareketin Türkiye'de geldiği nokta, Paris 2024'te elde edilen tarihi başarılar ve 2024–2028 Stratejik Planı kapsamında yapılacak çalışmalar üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

MURAT AKSU GÜVEN TAZELEDİ

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi. Başkan Aksu yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'nin paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu'nun asil üyeleri arasında su isimler yer aldı:

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat AKSU

Abdulkerim Merdan ARAZ

Gülboy YAKUBOĞLU

İbrahim GÜMÜŞDAL

İbrahim Halil KORKMAZ

Mehmet KOCATEPE

Ümit Deniz KURT

Zümrüt Yezdani KEDİK

Yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu:

Ali Koray BÜYÜKASAR

Eda Elif ÖZBEK

Kürşad BADEM

Meral CANLI

Necmettin Aydın

Nesim TURAN

Osman ERTÖZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak

Taraftarın beklediği haber geldi: Derbide...
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Ankara Adliyesi'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi

Duruşmadan çıkan bıçağına davrandı, 5 yaralı var
Papa Leo'nun Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı! Her birinin anlamı ayrı dikkat çekici

Papa'nın Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı! Her biri dikkat çekici
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...

AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti

Derbiyi Yasin Kol'un yöneteceğini günler öncesinden bildi
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

Telefon sahipleri dikkat! Düzenleme Meclis'te, yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.