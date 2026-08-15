Haberler

Milli Judocular Avrupa'da 7 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli para judocular, Almanya'daki 2026 IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti. Zeynep Bozdemir altın, Recep Çiftçi, Nazan Akın Güneş ve Duygu Çete gümüş, Döndü Yeşilyurt, Havva Elmalı ve Merve Hajabipour bronz kazandı.

Milli para judocular, Almanya'da düzenlenen 2026 IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Heidelberg kentinde gerçekleştirilen şampiyona, ikinci gün müsabakalarıyla sona erdi.

Organizasyonda madalya mücadelesi veren sporculardan Zeynep Bozdemir, J2 kadınlar 52 kiloda altın madalya kazandı.

Recep Çiftçi (J2 erkekler 70 kilo), Nazan Akın Güneş (J1 kadınlar +70 kilo) ve Duygu Çete (J2 kadınlar 70 kilo) gümüş madalya elde etti.

Döndü Yeşilyurt (J2 kadınlar 60 kilo), Havva Elmalı (J1 kadınlar 52 kilo) ve Merve Hajabipour (J1 kadınlar 60 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam

Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak