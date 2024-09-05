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Milli para judocu Ecem Taşın Çavdar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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Milli para judocu Ecem Taşın Çavdar, Yunanistan'dan Emmanouela Masaurou'yu yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Ecem Taşın Çavdar daha önce de Rio 2016'da bronz madalya elde etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sporcuyu tebrik etti.

MİLLİ para judocu Ecem Taşın Çavdar, kadınlar J1 48 kilo bronz madalya karşılaşmasında Yunanistan'dan Emmanouela Masaurou'yu yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Ecem Taşın Çavdar, Rio 2016'da da bronz madalya elde etmişti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bronz madalya kazanan milli sporcu Ecem Taşın Çavdar'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, "Paralimpik Oyunları'nda para judoda bronz madalyayı ülkemize kazandıran sporcumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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