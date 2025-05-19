Milli Para Badmintoncular Bahreyn Turnuvası'nda 5 Madalya Kazandı

Milli Para Badmintoncular Bahreyn Turnuvası'nda 5 Madalya Kazandı
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Türkiye'nin milli para badminton takımı, Bahreyn'de düzenlenen Uluslararası Turnuva'da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Halime Yıldız, tek kadınlar SL3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda 5 madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Milli sporcu Halime Yıldız, tek kadınlar SL3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda madalya alan milli para badmintoncular şöyle:

Altın: Halime Yıldız (Tek kadınlar SL3)

Gümüş : Emine Seçkin (Tek kadınlar WH2), İlker Tuzcu-Halime Yıldız (Karışık çift SL3-SU5)

Bronz: Tuğçe Çelik (Tek kadınlar SU5-SL4), İlker Tuzcu (Tek erkekler SU5)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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