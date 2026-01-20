Haberler

Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da 12 madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar ve erkeklerde çeşitli kategorilerde mücadele eden sporcular, önemli dereceler elde etti.

Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda milliler, kadınlar ve erkeklerde çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Müsabakalar sonucu madalya elde eden milli sporcular şunlar:

Altın: Tuğçe Çelik (SL4 tekler), Muhammad Omair-Emine Seçkin (WH1-WH2 karışık çiftler)

Gümüş : Emine Seçkin (WH2 tekler), Halime Yıldız (SL3 tekler), Narin Uluç-David Follett (WH1-WH2 karışık çiftler)

Bronz: Narin Uluç (WH2 tekler), Cemregül Arıcan (SU5 tekler), İlker Tuzcu (SU5 tekler), Mustafa Tuğra Nur (SL3 tekler), Elif Dokuzluoğlu (SH6 tekler), İlker Tuzcu-Burak May (SU5 erkek çiftler), Hüseyin Sağın-Elif Dokuzluoğlu (SH6 karışık çiftler)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti