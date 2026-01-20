Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da 12 madalya kazandı
Türkiye Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar ve erkeklerde çeşitli kategorilerde mücadele eden sporcular, önemli dereceler elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda milliler, kadınlar ve erkeklerde çeşitli kategorilerde mücadele etti.
Müsabakalar sonucu madalya elde eden milli sporcular şunlar:
Altın: Tuğçe Çelik (SL4 tekler), Muhammad Omair-Emine Seçkin (WH1-WH2 karışık çiftler)
Gümüş : Emine Seçkin (WH2 tekler), Halime Yıldız (SL3 tekler), Narin Uluç-David Follett (WH1-WH2 karışık çiftler)
Bronz: Narin Uluç (WH2 tekler), Cemregül Arıcan (SU5 tekler), İlker Tuzcu (SU5 tekler), Mustafa Tuğra Nur (SL3 tekler), Elif Dokuzluoğlu (SH6 tekler), İlker Tuzcu-Burak May (SU5 erkek çiftler), Hüseyin Sağın-Elif Dokuzluoğlu (SH6 karışık çiftler)