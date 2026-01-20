Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da 12 madalya kazandı

Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda milliler, kadınlar ve erkeklerde çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Müsabakalar sonucu madalya elde eden milli sporcular şunlar:

Altın: Tuğçe Çelik (SL4 tekler), Muhammad Omair-Emine Seçkin (WH1-WH2 karışık çiftler)

Gümüş : Emine Seçkin (WH2 tekler), Halime Yıldız (SL3 tekler), Narin Uluç-David Follett (WH1-WH2 karışık çiftler)

Bronz: Narin Uluç (WH2 tekler), Cemregül Arıcan (SU5 tekler), İlker Tuzcu (SU5 tekler), Mustafa Tuğra Nur (SL3 tekler), Elif Dokuzluoğlu (SH6 tekler), İlker Tuzcu-Burak May (SU5 erkek çiftler), Hüseyin Sağın-Elif Dokuzluoğlu (SH6 karışık çiftler)