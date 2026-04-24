Haberler

Milli para atlet Serap Demirkapu, Fas'ta bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ta düzenlenen Para Atletizm Grand Prix serisinin üçüncü etabında mücadele eden milli sporcu Serap Demirkapu, F12 cirit atmada Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Fas'ta düzenlenen Para Atletizm Grand Prix serisinin üçüncü etabında mücadele eden milli sporcu Serap Demirkapu, F12 cirit atmada Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rabat kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli para atlet Serap Demirkapu, F12 kategorisi cirit atma yarışında 37.95 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu geliştirirken, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

57 ülkeden 439 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi Sevda Kılınç Çırakoğlu, Hatice Güçlü, Mervenur Çağıran ve Melisa Emine Avşar temsil ediyor.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

