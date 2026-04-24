Milli para atlet Serap Demirkapu, Fas'ta bronz madalya kazandı

Fas'ta düzenlenen Para Atletizm Grand Prix serisinin üçüncü etabında mücadele eden milli sporcu Serap Demirkapu, F12 cirit atmada Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rabat kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli para atlet Serap Demirkapu, F12 kategorisi cirit atma yarışında 37.95 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu geliştirirken, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

57 ülkeden 439 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi Sevda Kılınç Çırakoğlu, Hatice Güçlü, Mervenur Çağıran ve Melisa Emine Avşar temsil ediyor.

Şampiyona yarın sona erecek.