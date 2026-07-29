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Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı

Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı
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Milli sporcu Aysel Özgan, Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Aysel Özgan, Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Novi Sad kentindeki organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 disiplininde yarışan milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde mücadele etti.

Final müsabakasını 231.5 puanla 2. tamamlayan Aysel Özgan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli para atıcı Ayşegül Pehlivanlar ise finalde 8 sporcu arasında 4. sırayı aldı.

Bu kategoride altın madalyayı 232.6 puanla Özbek Shakhnoza Mamajonova, bronz madalyayı ise 213 puanla İranlı Sareh Javanmardi kazandı.

Türkiye, Sırbistan'daki organizasyonu 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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