Türkiye, Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı 18 Madalya ile Tamamladı

Türkiye, İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı 18 madalya ile tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ourense kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda elde edilen 18 madalya, özel sporcularımızın azmi, inancı ve disiplinli çalışmalarının en güzel sonucudur. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde gururla dalgalandıran tüm özel sporcularımızla gurur duyuyoruz. Başta kafile başkanımız ve Federasyon Başkan Vekilimiz Sayın Sadettin Akçi olmak üzere, şampiyonada büyük bir özveriyle mücadele eden özel sporcularımızı ve kıymetli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Özel sporcularımıza destekleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayı tamamlayan Para Atletizm Milli Takımı kafilesinin yarın saat 18.50'de İstanbul Havalimanı'na ineceği bildirildi.