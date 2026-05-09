Haberler

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Çin ayağında 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında, Türk milli takımları 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Milli sporcular, Çin'de düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında 2 altın, 1 gümüş olmak üzere 3 madalya elde etti.

Şanghay kentinde devam eden organizasyonda makaralı yay kadın, erkek ve karışık milli takımı final müsabakalarında yarıştı.

Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan makaralı yay kadın takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 233-227, yarı finalde de Meksika'yı 232-228 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde eşleştiği ABD'yi 233-232 mağlup eden ay-yıldızlılar, altın madalyanın sahibi oldu.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan makaralı yay erkek takımı ise çeyrek finalde Danimarka'yı 234-233, yarı finalde ev sahibi Çin'i 237-234 yendi. Finalde ABD ile karşılaşan milli takım, rakibini 234-231 yenerek altın madalya kazandı.

Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan makaralı yay karışık takımı da çeyrek finalde Hollanda'yı 159-158, yarı finalde de Kazakistan'ı 157-156 yenerek finalde yükseldi. Finalde ABD'ye 157-154 yenilen takım, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük

Lüks araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla

Erdoğan'dan 9 Mayıs mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!