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Milli Okçu Dünya Yenihayat Dünya Rekoru Kırdı

Milli Okçu Dünya Yenihayat Dünya Rekoru Kırdı
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Dünya Yenihayat, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nın 2. ayağında 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde 695 puanla dünya rekorunu kırdı. Daha önceki rekor 687 puanla Britanyalı Penny Healey'e aitti.

Milli okçu Dünya Yenihayat, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nın 2. ayağında, 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde 695 puanla dünya rekoru kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Dünya Yenihayat, Antalya'da gerçekleşen Türkiye Kupası'nda 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde, 720 toplam puan üzerinden 695 puan ile dünya, Avrupa ve Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu." denildi.

Rekor, daha önce 687 puanla Britanyalı sporcu Penny Healey'e aitti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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