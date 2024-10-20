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Milli Motosikletçi Furkan Eryılmaz, Hırvatistan'da Birinci Oldu

Milli Motosikletçi Furkan Eryılmaz, Hırvatistan'da Birinci Oldu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinden milli motosikletçi Furkan Eryılmaz, Hırvatistan'ın Rijeka kenti Grobnik Pistinde düzenlenen 600cc motosiklet yarışında birinci olarak podyuma çıkarak İstiklal Marşını okuttu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Hırvatistan'ın Rijeka Kenti Grobnik Pistinde 600cc kategorisinde yarışan Eryılmaz birinci oldu.

Hırvatistan'ın Rijeka Kenti Grobnik Pistinde 600cc kategorisinde yarışan Turgutlu'nun gururu, milli motosikletçi Furkan Eryılmaz birinci oldu. Grobnik Alpeadria Süpersport 600cc motosiklet yarışında harika bir performans sergileyen milli sporcu Eryılmaz, birinci olarak podyumda İstiklal Marşını söyletti.

Avrupa'nın birçok ülkesinden katılan yarışçıları geride bırakan Furkan Eryılmaz, bu birincilik ile sevenlerine ve hayranlarını büyük gurur yaşattı. Eryılmaz: "Sezonun son yarışında Hırvatistan'da 1. Olarak tamamlayıp podyumda İstiklal Marşımızı söylettiğim için çok mutluyum. Bu birinciliği aileme ve sevenlerime armağan ediyorum. Buradan beni destekleyen herkese ve sponsorlarıma çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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