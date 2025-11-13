Milli Masa Tenisi Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'ndan 6 Madalya İle Döndü

Milli masa tenisi sporcuları, Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın,

2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Boulevard SEF Arena'da oynanan masa tenisi müsabakalarında karışık çiftlerde Sibel Altınkaya-İbrahim Gündüz ikilisiyle, çift erkeklerde de İbrahim Gündüz-Abdullah Talha Yiğenler ikilisiyle altın madalya kazandı.

Türkiye, çift kadınlarda ise Özge Yılmaz-Ece Haraç ekibiyle gümüş madalya kazandı. Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz ve Ece Haraç'tan oluşan kadınlar takımı da gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

Oyunlarda masa tenisinde tek kadınlarda Sibel Altınkaya bronz madalya kazandı. Abdullah Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz ve Tugay Yılmaz'dan kurulu erkekler takımı da bronz madalya aldı.