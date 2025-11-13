Haberler

Milli Masa Tenisi Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'ndan 6 Madalya İle Döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli masa tenisi sporcuları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli masa tenisi sporcuları, Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın,

2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Boulevard SEF Arena'da oynanan masa tenisi müsabakalarında karışık çiftlerde Sibel Altınkaya-İbrahim Gündüz ikilisiyle, çift erkeklerde de İbrahim Gündüz-Abdullah Talha Yiğenler ikilisiyle altın madalya kazandı.

Türkiye, çift kadınlarda ise Özge Yılmaz-Ece Haraç ekibiyle gümüş madalya kazandı. Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz ve Ece Haraç'tan oluşan kadınlar takımı da gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

Oyunlarda masa tenisinde tek kadınlarda Sibel Altınkaya bronz madalya kazandı. Abdullah Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz ve Tugay Yılmaz'dan kurulu erkekler takımı da bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.