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Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılar

Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılar
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UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan Portekiz - Polonya maçında konuk takımın teknik heyeti skandal bir hata yaptı. Heyet, yedekler arasında yer alan Karol Swiderski'yi oyuna sokmak isterken futbolcunun kadro listesinde yer almadığı fark edildi. Oyuna girmeye hazırlanan ve saha kenarına Swiderski, durumun son anda fark edilmesiyle tribüne gönderildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz'in Polonya'yı ağırladığı ve 5-1 galip geldiği maçta konuk takım skandal bir hataya imza attı.

KADRODA OLMAYAN FUTBOLCUYU OYUNA SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Dragao Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Polonya Milli Takımı teknik heyeti, yedekler arasında yer alan Karol Swiderski'yi oyuna sokmak istedi. Swiderski saha kenarına gelip oyuna girmeye hazırlanırken, futbolcunun kadro listesinde yer almadığı fark edildi ve son anda sahaya girmesinin önüne geçildi. Polonyalı santrforun adının esame listesine yazılmasının unutulduğu ve bu yüzden oyuna giremediği öğrenildi. 4. hakemle konuşan Polonyalı yetkililer, son dakikada fark ettikleri bu hata nedeniyle değişikliği iptal ettiler.

Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılarPolonya Teknik Direktörü Michal Probierz

"SKANDAL, UTANÇ VERİCİ"

Tribüne gönderilen Swiderski'nin yerine ise 73. dakikada Antalyaspor'un eski golcüsü Adam Buksa oyuna dahil olurken, Kacper Urbanski kenara alındı.Polonya basınında bu durum, "Skandal" ve "Utanç verici" olarak nitelendirildi. Milli Takım Basın Sözcüsü Emil Kopanski ise soyunma odasında futbolcundan özür dilediklerini belirterek "Karol'un insani bir hata nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılarKarol Swiderski

TEKNİK DİREKTÖR ÖZÜR DİLEDİ

Polonya Teknik Direktörü Michal Probierz de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Karol'dan da özür diledim. Bu birisinin yaptığı insani bir hatadır. Bunu anlayabilmeniz gerekir. Herkes hayatta hata yapar" diye konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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