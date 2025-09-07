Milli Kürekçiler Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Milli kürekçiler, Çekya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Racice şehrindeki organizasyonun son gün yarışlarında milli sporcular Halil Kaan hafif kilo erkekler tek çifte (LM1X) kategorisinde altın, Enes Biber ve Aytimur Selçuk iki çifte (2-), Cevdet Ege Mutlu ise tek çifte (1X) kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Mili kürekçiler organizasyonu 3 madalyayla tamamladı.