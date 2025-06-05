Milli Kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Milli Kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda Altın Madalya Hedefliyor
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19 yaşındaki milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, 7-8 Haziran tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek yarışlarda PR2 M1X kategorisinde altın madalya hedefliyor. Kürek branşına geçişinin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Bozkurt, 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösterdiğini ifade etti.

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya hedefliyor.

Milli sporcu, Vaires Sur Marne parkurunda 7-8 Haziran'da düzenlenecek yarışlara, Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda hazırlanıyor.

Organizasyonda PR2 M1X kategorisinde yarışacak 19 yaşındaki sporcu, AA muhabirine, Türkiye Milli Takımı'nda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Skolyoz hastalığına iyi gelmesi amacıyla ilk olarak yüzmeye başladığını anlatan Yiğit Doğukan Bozkurt, 1,5 yıl önce kürek branşına geçiş yaptığını dile getirdi.

Kürek branşına geçişinin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu dile getiren milli sporcu, "1,5 yıllık kısa kariyerimde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösterdim. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birincilikler elde ettim, madalyalar kazandım. 7-8 Haziran'da Paris'te yarışacağım. Hedefim katıldığım tüm organizasyonlarda zirveye çıkmak." dedi.

"Spor zihinsel ve fiziksel olarak beni çok ileriye taşıdı"

Yiğit Doğukan Bozkurt, sporun yaşamını şekillendirdiğini dile getirdi.

Sporla iç içe bir yaşam sürdüğünü vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Ayağımda 5 santimetrelik kısalık ve şekil bozukluğu var, dizim dışarıya doğru dönük. Yürümekte zorluk çekiyorum. İleri skolyoz hastasıyım. Spor zihinsel ve fiziksel olarak beni çok ileriye taşıdı. Daha önceden yapamadığım pek çok şeyi spor sayesinde yapabiliyorum. Günlük hayatımda yapmakta çok zorlandığım basit işleri çok rahatlıkta yapabiliyorum. Yaşadığım ağrılar azalmaya başladı."

Kürek sporundaki kısa kariyerinde önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Yiğit Doğukan, "Kürekteki hedeflerim 2028 ve 2032'de Paralimpik Oyunları'na katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu işin zirvesi olimpiyatlar, daha da üzeri yok. Orada yarışıp para kürek alanında ülkeme ilk madalyayı kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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