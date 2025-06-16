Milli Kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

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2025 Dünya Kupası'nın İtalya ayağında PR2 M1X 2000 metre kategorisinde üçüncü olan milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, Türkiye'nin para kürekteki ilk Dünya Kupası madalyasını kazanarak tarihe geçti.

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2025 Dünya Kupası'nın İtalya ayağında bronz madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Varese kentinde düzenlenen organizasyonda PR2 M1X 2000 metre kategorisinde yarışan milli sporcu, 8.43.73'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye'nin para kürekteki ilk Dünya Kupası madalyasını kazanan Yiğit Doğukan, tarihe geçti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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