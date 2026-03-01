Haberler

28. Balkan Karate Şampiyonası, Bosna Hersek'te sona erdi

Güncelleme:
Bosna Hersek'te düzenlenen 28. Büyükler ve Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye, 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu. 60 sporcuyla katılan Türkiye, 343 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Banja Luka şehrinde yapılan ve 11 ülkeden 343 karatecinin mücadele ettiği şampiyona sona erdi.

Türkiye'nin 60 kişiyle temsil edildiği organizasyonda milli sporcular, 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanarak Balkan şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, büyük bir başarı elde ettiklerini ve madalya sıralamasında zirvede yer aldıklarını belirtti.

Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Taşdemir, "Sporcularımızın azmi ve teknik ekibimizin özverili çalışması bu başarının temelini oluşturdu. Ayrıca organizasyonda görev alan hakemlerimiz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Elde edilen sonuçtan dolayı tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
