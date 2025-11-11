Milli Karateci Eray Şamdan, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Milli karateci Eray Şamdan, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda karatede Türkiye'yi temsil eden Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kg'da altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL