Filenin Sultanları, VNL Finalleri'nde Kanada ile karşılaşacak
2026 FIVB VNL Finalleri 22-26 Temmuz'da Makao'da. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde 23 Temmuz'da Kanada ile karşılaşacak.
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.
Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da Kanada ile karşı karşıya gelecek. Kanada'yı elemesi halinde milli takım, yarı finalde Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:
2018 - İkincilik
2019 - Dördüncülük
2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı
2021 - Üçüncülük
2022 - Dördüncülük
2023 - Şampiyon
2024 - Altıncılık
2025- Altıncılık