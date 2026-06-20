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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-2 mağlup etti

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2026 Voleybol Milletler Ligi Ankara etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Milliler, yarın Çin ile karşılaşacak.

2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 18-25, 24-26, 25-19,25-22, 15-13'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Milliler, Türkiye etabındaki 4. maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Valentar Bernard (Slovenya), Cesare Stefano (İtalya)

Türkiye: Sinead Jack Kısal, Hande Baladın, Melissa Vargas, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Cansu Özbay, Gizem Örge (L), (Defne Başyolcu, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın)

Almanya: Emilia Weske, Camilla Weitzel, Lina Alsmeier, Pia Timmer, Anastasia Cekulaev, Sarah Straube, Annie Cesar (L), (Lena Kindermann, Hannah Kohn, Patricia Nestler, Monique Strubbe, Mette Pfeffer)

Setler: 18-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-13

Süre: 145 dakika - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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